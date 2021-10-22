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За минувшие сутки в Латвии выявлено 3133 новых случая Covid-19, скончались 25 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
© DELFI.lv

Среди умерших два пациента в возрасте от 40 до 49 лет, четыре — от 50 до 59 лет, шесть — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, шесть — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1539,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 2398 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 735 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 566 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 197 389 случаев Covid-19.

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