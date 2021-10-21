Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, один — от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, восемь — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1463,3 случаев на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки случаев 2265 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 670 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 24 642 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,9%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 194 256 случаев Covid-19.
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