Первые 15 магазинов немецкой торговой сети Lidl открылись в Латвии в четверг, 7 октября. По сообщениям местных СМИ, в Риге и восьми других городах страны выстроились огромные очереди перед новыми супермаркетами.
Глава латвийского подразделения Lidl Якоб Йозефсон (Jakob Josefsson) сообщил агентству dpa в Риге, что немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров инвестировала более 200 миллионов евро для выхода на рынок Латвии, создав в стране свыше двух тысяч новых рабочих мест. В ближайшие пять лет, по его словам, планируются дальнейшие инвестиции в размере до нескольких сотен миллионов.
Немецкая компания в течение нескольких лет готовилась к выходу на латвийский рынок. Отраслевые эксперты теперь ожидают усиления и без того высокой конкуренции в секторе розничной торговли страны.
Латвия стала второй страной Балтии, где Lidl осуществляет свою деятельность. В 2016 году компания вышла на рынок Литвы. Сейчас ведутся подготовительные работы и в Эстонии. "Восемь магазинов строятся, и еще несколько находятся на стадии планирования", - сказал Йозефсон.
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