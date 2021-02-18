В Латвии от Covid-19 начали прививать людей старше 70 лет

Из всех поставок вакцин, запланированных в ближайшее время, около 57 000 доз будут использованы для вакцинации пожилых людей. Со следующей недели вакцинацию пожилых людей начнут семейные врачи. В настоящее время договоры о вакцинации заключены с 504 семейными врачами.
Согласно установленному правительством распределению приоритетных групп, всего планируется вакцинировать 89 000 человек в возрасте от 70 до 79 лет, 86 700 человек в возрасте от 80 до 89 лет и еще 12 000 человек в возрасте старше 90 лет.
В эту группу также входят 166 000 человек с хроническими заболеваниями, такими как злокачественные опухоли, хронические заболевания почек, синдром Дауна или деменция, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения мозгового кровообращения, ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелая артериальная гипертензия, заболевания печени, иммунодефицит.
В третью приоритетную группу, подлежащую вакцинации, войдут и люди, проживающие в одном доме с детьми с определенными хроническими и иммуносупрессивными заболеваниями, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными дома.
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