В Латвии оштрафован канал "Дождь" за карту с Крымом в составе России и "нашу армию"

Для "Дождя" это уже второе за последние месяцы существенное нарушение, обнаруженное NEPLP, написал Аболиньш, добавив, что за три таких нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание.

Телеканалу "Дождь", подчеркнул председатель NEPLP, следует уважать латвийские законы.

Какое было первое нарушение у "Дождя" из поста главы NEPLP непонятно. Редакция телеканала пока публично не прокомментировала претензии Национального совета по электронными СМИ.



Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и, как многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий.

В июле телеканал объявил о возобновлении вещания. Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева тогда говорила, что у телеканала будет одна — европейская — компания с филиалами в разных странах, включая Латвию. Также сообщалось, что помимо Латвии телеканал будет доступен в Литве, Эстонии, Израиле и Грузии у ряда операторов интернет-телевидения.

В конце июля Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что видит риски в переезде в страну российских журналистов после начала войны в Украине — "как для безопасности латвийского информационного пространства, так и риски, связанные с работой разведки, так как средства массовой информации традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб". В Латвию после начала войны, заявили в Службе госбезопасности, переехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации.

В августе "Дождь" взял интервью у мэра Риги Мартиньша Стакиса, которое широко обсуждалось как в Латвии, так и за ее пределами. В частности, латвийский режиссер Алвис Херманис жестко раскритиковал Екатерину Котрикадзе, бравшую интервью, и даже призвал закрыть телеканал. В NEPLP тогда заявили, что не нашли у телеканала никаких нарушений.