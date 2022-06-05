В пятницу днем стало известно о первом случае заболевания обезьяньей оспой в Латвии. А вечером Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в пятницу начал эпидемиологическое расследование также в связи со вторым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии, информирует портал lsm.lv.

SPKC опрашивает заболевших и проводит все необходимые меры. Заболевшие — взрослые в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача.

"Сейчас наша цель — удержать заболевание и в сотрудничестве с врачами и лабораторией максимально быстро идентифицировать каждый случай, проводить диагностику и обычные эпидемиологические меры, связанные с изоляцией пациентов", — говорит эпидемиолог Юрий Перевозчиков.

Говоря об изоляции, такой карантин, как во время пандемии Covid-19, в случае обезьяньей оспы не полагается, так как инфекция переносится медленно и не очень заразна.

Возможные симптомы болезни — повышенная до 38-39 градусов температура тела, сильные головные боли, боль в спине и высыпания, которые могут появиться на ладонях и стопах, а также увеличение лимфатических узлов, объясняет главная эпидемиолог Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна.

Эпидемиологи объясняют, что инфекция распространяется медленно, главным образом заражение происходит в условиях близкого контакта и воздушно-капельным путем.

В то же время при оспе может возникнуть вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд, отметил Перевозчиков. В группе повышенного риска — младенцы, беременные женщины и люди с очень ослабленным иммунитетом.

DELFI уже писал, что в середине мая в Европе, Америке и Австралии было зафиксировано несколько десятков случаев заражения новым вирусом — обезьяньей оспой. Первые сообщения о зараженных пришли из Великобритании еще 6 мая.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Эксперты не ожидают начала пандемии, сопоставимой с той, причиной которой послужил Covid-19. "Это не тот вирус, который может вызвать массовую заболеваемость", — заявил Юрий Перевощиков. Британские специалисты подчеркивают, что, несмотря на постоянную фиксацию новых случаев заражения, риск для населения в целом остается "чрезвычайно низким".

Сейчас количество случаев во всем мире превышает 500, и более 300 из них констатированы в Евросоюзе. Ни один смертельный случай в Европе не зарегистрирован.