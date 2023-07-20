В Латвии обнаружены инвазивные пресноводные медузы

По словам координатора проекта Life Reef Управление по защите природы Гунты Габране, причина того, что этот вид уже с прошлого века распространяется за пределами своих родных Китая и Японии — перемены климата и неосознанные действия человека. Сейчас эту медузу можно встретить везде, кроме Антарктиды. Уже в 2002 году она была констатирована в Литве. В Латвию она попала, скорее всего, прилипнув к ногам птиц либо с саженцами экзотических водных растений — в стадии развития она может обходиться без воды.