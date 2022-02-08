В Латвии обнаружен еще более заразный подтип омикрон-штамма

"Что же мы знаем о подтипе омикрона? У него на данный момент три подтипа — первый, второй, третий. У первого 33 мутации. У второго, который сейчас наступает, 31 мутация, на две мутации меньше. Измененная структура делает его немного более липким. Согласно данным датских исследователей, он на 30% более заразен, если сравнивать его с первым омикроном», — пояснил руководителm Национальной референтной лаборатории Восточной больницы Сергей Никишин.

Сейчас в Латвии циркулируют дельта и омикрон. При этом омикрон полностью захватил Юрмалу, Елгаву, Валмиеру, Екабпилс и Саласпилс, но и в сточных водах других городов он является доминирующим вариантом. Это выяснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований Давид Фридманис, сообщает Latvijas avīze.

Еще две недели назад в некоторых городах - Елгаве, Екабпилсе, Вентспилсе, Лиепае и Даугавпилсе - доминантным типом по-прежнему оставалась дельта. По словам Фридманиса, сейчас омикрон в сточных водах не уменьшается ни в одном городе. В некоторых, например, Вентспилсе, Даугавпилсе и Тукумсе, наблюдаются колебания распространенности омикрона (отклонения от нормы), но все они имеют тенденцию к росту.

Интересно, что хотя число заболевших и преобладание омикрон-варианта над дельтой в сточных водах значительно увеличивается, общее количество фиксируемого в сточных водах Covid-19 снижается. По словам ученых, это связано с тем, что омикрон легче поддается лечению, чем дельта, поэтому в систему сточных вод попадает меньше вирусного материала.

Дельта выявлена в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе и Тукумсе, но в целом ее присутствие сокращается. Впрочем, эпидемиологи считают, что дельта не исчезнет в ближайшее время. При сравнении последних данных с показателями двухнедельной давности самые существенные изменения зафиксированы в Елгаве и Екабпилсе: теперь в сточных водах этих городов остался только омикрон, в то время как парой недель ранее еще доминировал дельта-вариант коронавируса.