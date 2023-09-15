В Латвии мониторинг сточных вод показывает распространение нового варианта Covid-19

Штамм Eris уже с лета распространяется в других странах, в особенности в Китая США. Пока что он не подтвержден ни у одного пациента в Латвии лабораторно, однако проверка сточных показывает, что он уже есть.

Мониторинг уже два года проводит команда ученых из РТУ, Института безопасности продуктов питания, здоровья животных и среды BIOR и Латвийского центра биомедицинских исследований. Как рассказала Арайя, образцы сточных вод собираются в 16 самоуправлениях.

С учетом полученных за время пандемии знаний о тенденциях распространения вируса эксперты пришли к выводу, что в данный момент количество заболевших Eris невелико.