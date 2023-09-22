В Латвии могут ввести конфискацию авто из России и Беларуси

Если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано, пояснила она.

Как сообщалось, в соответствии с разъяснениям Еврокомиссии и мнением Министерства иностранных дел, со вторника, 12 сентября, с 18.00 лицам с зарегистрированными в России транспортными средствами запрещен въезд в ЕС через пункты пересечения латвийско-российской и латвийско-белорусский границы.

До этого момента уже действовал запрет на пересечение границы ЕС грузовыми перевозчиками, то есть зарегистрированными в России фурами и прицепами. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории ЕС между Калининградской областью и Россией.