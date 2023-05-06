В Латвии лингвисты предлагают переименовать русскоязычных в русскоговорящих или русолингвов

В экспертную комиссию по латышскому языку Центра государственного языка поступило предложение отказаться от использования термина "русскоязычные" (krievvalodīgie) в публичном пространстве.

При рассмотрении заявки комиссия поддержала термины "русофоны", "русскоговорящие" (krieviski runājošie) и "русолингвы".

Согласно толковому словарю основных терминов языкознания, русофоны в Латвии являются языковым меньшинством, включающим в себя языковой коллектив русского национального меньшинства и тех представителей других этносов, которые используют в основном русский язык во взаимном общении и идентифицируют себя с русским национальным меньшинством с точки зрения языка, в разной степени сохраняя этническую культу