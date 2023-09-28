В Латвии хотят закрыть общественные СМИ на русском

"Учитывая, что в Латвии происходит укрепление роли государственного языка во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года содержание, создаваемое общественными медиа, должно быть только на латышском языке и языках, которые принадлежат к Европейскому культурного пространству, таким образом будет укреплена принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству которое опирается на латышский язык и другие языки ЕС, Европейской Экономической зоны и язык стран-кандидатов на вступление в ЕС. Государство, прекратив финансирование содержание на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать".