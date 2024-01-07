В Латвии гражданин Узбекистана оштрафован на 7 000 евро за взятку в 50 евро таможеннику

Согласно обвинительному заключению, человек на грузовом автомобиле въехал на пункт таможенного контроля "Терехово" на латвийско-российской границе, где латвийский таможенник начал проводить осмотр автомобиля.

В ходе проверки таможенник обнаружил в салоне транспортного средства 240 незадекларированных сигарет без акцизных марок. Сигареты были спрятаны в тайнике.

Чтобы найденные при проверке сигареты не были изъяты и чтобы они не облагались налогом, гражданин Узбекистана дал таможеннику 50 евро, сказав фразу: "давай, я тебе лучше заплачу… никакой налог не нужен… с это ты можешь пойти попить чаю".

Мужчина был задержан и провел Новый год в следственном изоляторе.