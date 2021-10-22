Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от нее можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание будет аннулирована с 26 октября. Сообщается, что в июле NEPLP решило отозвать лицензию на вещание Radio PIK, которое также допустило три серьезных нарушения в течение года.

Как известно, с 20 марта ПБК прекратил выпуск "Латвийского времени" и других местных передач, обосновав это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".

Руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга подчеркнула, что причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.

Вместе с программой новостей "Латвийское Время" прекратилось и производство авторских передач "За кадром" и "Пять копеек", а также "Новостей Эстонии".

Передача "Латвийское время" долгое время оставалась самой популярной информационной программой среди русскоязычных жителей Латвии. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. Холдинг ВМА в 2019 году заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 млн евро в виде налогов.