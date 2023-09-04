04 сентября 2023 г. 09:25

В Латвии 16 участников велопробега Vienības получили травмы, 6 доставлены в больницу

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Zigismunds Zālmanis
Шесть участников велопробега Vienības ("Единство"), который прошел в Сигулде и окрестностях, после падений получили травмы и доставлены в больницу, сообщила агентству LETA глава пресс-службы Скорой медицинской помощи Илзе Букша.

В этом году традиционная латвийский велопробег Vienības состоялся в 33-й раз. Он проходил в Сигулде и окрестностях.

Во время велопробега несколько участников получили травмы, на месте им оказывали медицинскую помощь сотрудники Veselības centrs 4.

"В шести случаях понадобилась помощь бригад "скорой", чтобы доставить пострадавших велосипедистов в больницу", — сообщил Букша.

В двух случаях велосипедисты были доставлены в больницу с серьезными травмами, а четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Всего травмы получили 16 участников.

Латвийский велопробег Vienības впервые состоялся в 1936 году. Спустя три года он собрал 6226 велосипедистов. После восстановления независимости Латвии первый велопробег был проведен в 1995 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии