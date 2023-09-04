В Латвии 16 участников велопробега Vienības получили травмы, 6 доставлены в больницу

В этом году традиционная латвийский велопробег Vienības состоялся в 33-й раз. Он проходил в Сигулде и окрестностях.

Во время велопробега несколько участников получили травмы, на месте им оказывали медицинскую помощь сотрудники Veselības centrs 4.

"В шести случаях понадобилась помощь бригад "скорой", чтобы доставить пострадавших велосипедистов в больницу", — сообщил Букша.

В двух случаях велосипедисты были доставлены в больницу с серьезными травмами, а четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Всего травмы получили 16 участников.