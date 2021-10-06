В заявлении администрации мемориала вандализм назван "возмутительной атакой на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и крайне болезненным ударом по памяти всех жертв нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау".

"Как только полицейские составят все необходимые документы, сотрудники мемориала Освенцим начнут удалять следы вандализма с исторических зданий", — говорится в заявлении.

В администрации мемориала добавили, что система безопасности комплекса площадью 1,7 кв. км постоянно улучшается, но в последнее время бюджет музея сокращается из-за пандемии.

Лагерь смерти

Освенцим — крупнейший из нацистских концлагерей, где в годы Второй мировой войны было убито около миллиона европейских евреев. Лагерь был расположен на юге оккупированной нацистами Польши, на его территории находился самый большой комплекс газовых камер.

Всего в течение 4,5 лет там погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, среди которых были также поляки, советские военнопленные, цыгане, гомосексуалы и свидетели Иеговы разных национальностей.

Вандализм в бывшем концлагере редкость, но в 2010 году мужчина из Швеции был приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения за кражу знаменитой надписи Arbeit macht frei ("Труд освобождает") над воротами. Знак был украден, а через три дня его обнаружили распиленным на три части.

Кроме того, в этом году на стене еврейского кладбища около лагеря были нарисованы свастики и другие нацистские символы.