В Курске и Курчатове устанавливают железобетонные укрытия

Курская АЭС - одна из крупнейших станций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из которых продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. „Росатом“ 8 августа заявлял об обнаружении на территории АЭС осколков и фрагментов сбитых ракет. МИД Украины сообщал, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.