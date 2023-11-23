В Купянском районе от принудительной эвакуации скрываются несколько семей с детьми

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
В Харьковской области, в Купянском районе, в части которого объявлена принудительная эвакуация, необходимо вывезти еще четверых детей, однако семьи скрываются.

Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов на пресс-конференции в четверг, сообщает "Укринформ".

"Они выехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться в Купянском районе", - сказал О. Синегубов.

По его словам, семьи согласились выехать, но когда прибыли эвакуационные бригады, их уже не оказалось дома. Люди разъехались, прячутся на других улицах, поэтому полиция вынуждена ходить по дворам.

О.Синегубов заявил, что уверен, что до конца недели семьи с детьми все равно будут эвакуированы.

Как уже сообщалось, 18 ноября 12 детей были вывезли из Купянского района, где объявлена ​​вынужденная эвакуация семей с детьми из 66 населенных пунктов.

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