В Крыму затопило Керчь и Ялту, глава полуострова заявил, что спасатели вплавь сопровождают лодки

Накануне место ЧП посетил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Он осматривал улицы города на лодке, многих удивило, что ее вплавь сопровождали несколько человек. Позже Аксенов заявил, что это были спасатели в гидрокостюмах и что они так «сопровождают все лодки» в городе.
В находящейся в почти 300 км от Керчи Ялте, где также прошли проливные дожди, из берегов вышла река, в результате произошли затопления домов и улиц. Жителей города призвали не выходить из домов, в некоторых особо пострадавших районах началась эвакуация. Также объявлен режим ЧС. Глава администрации Янина Павленко обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми. Она также предупредила жителей о возможных отключениях воды и электричества.
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