В Крыму в результате взрыва сошёл с рельсов поезд с зерном

О взрыве на железной дороге в Крыму сообщает также телеграм-канал "База", без указания источников. По данным "Базы" с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка.

Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Об этом написал в своём телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксёнов. По его данным, никто не пострадал. Причину случившегося Аксёнов не назвал.

Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Позже информацию о сошедших с рельсов вагонах передало РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В начале мая в граничащей с Украиной Брянской области сошли с рельсов два товарных состава. Власти региона называли причиной диверсии.

В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, писал The Insider. По данным издания, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Часть составов попали в аварии рядом с военными частями.

Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.