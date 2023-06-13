В Кривом Роге под удар попал пятиэтажный жилой дом, власти сообщают о трех погибших

"Изуродована пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 - в больнице", - написал он в своем телеграм-канале и опубликовал фото.

Лысак уточнил, что в результате попадания загорелись квартиры с первого по пятый этаж, огонь охватил 700 квадратных метров.

По данным губернатора, три крылатые ракеты сбила ПВО, но в городе есть и "прилеты", "повреждены гражданские объекты".

"Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели", - написал Лысак.

Украинский генштаб в утренней сводке утверждает, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками "Шахед".

"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении.

В генштабе также подтвердили, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", - добавили в ВСУ.