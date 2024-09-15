2024.09.15 16:00

В Красном море началась буксировка нефтяного танкера Sounion

 
Deutsche Welle
Prie Omano krantų apvirto tanklaivis, be žinios dingo 16 įgulos narių
Prie Omano krantų apvirto tanklaivis, be žinios dingo 16 įgulos narių
ФОТО: GIUSEPPE CACACE | Scanpix

Буксировка - лишь первый шаг в рамках операции спасения атакованного хуситами нефтяного танкера Sounion. Далее последует переброска с судна около одного миллиона баррелей нефти.

В Красном море в субботу, 14 сентября, началась операция по буксировке греческого нефтяного танкера Sounion, загоревшегося после атаки проиранских повстанцев-хуситов.

По словам источников агентства Reuters, в очередной попытке буксировки участвуют как минимум два буксира, принадлежащих греческой компании по спасению судов. Буксировка судна длиной 274,2 метра - лишь первый шаг в масштабной операции по спасению танкера. После нее последует переброска с Sounion около одного миллиона баррелей нефти. Помогать Греции в транспортировке груза согласилась Саудовская Аравия. Утечка топлива с поврежденного судна может повлечь за собой катастрофические последствия для экологии.

Силы миссии Европейского Союза Aspides по обеспечению безопасности в Красном море также находятся в регионе и защищают суда, участвующие в операции.

Нападение хуситов на нефтяной танкер Sounion

Судно Sounion было поражено тремя снарядами у йеменского порта Ходейда 21 августа. Йеменские хуситы заявили, что обстреляли танкер беспилотниками и ракетами.

Военно-морская миссия ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море эвакуировала в безопасное место экипаж Sounion, состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стояло на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. В Aspides предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

Британское управление морской безопасности 23 августа сообщило, что на Sounion вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, видны три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.

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Источник
Deutsche Welle
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