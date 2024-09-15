В Красном море началась буксировка нефтяного танкера Sounion

По словам источников агентства Reuters, в очередной попытке буксировки участвуют как минимум два буксира, принадлежащих греческой компании по спасению судов. Буксировка судна длиной 274,2 метра - лишь первый шаг в масштабной операции по спасению танкера. После нее последует переброска с Sounion около одного миллиона баррелей нефти. Помогать Греции в транспортировке груза согласилась Саудовская Аравия. Утечка топлива с поврежденного судна может повлечь за собой катастрофические последствия для экологии.