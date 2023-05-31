В Краснодарском крае беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным Кондратьева, в результате атаки никто не пострадал. Позднее губернатор сообщил, что пожар удалось потушить.

Телеграм-каналы сообщали, что ночью атаке также подвергся Ильский нефтеперерабатывающий завод. По данным Baza, в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошел взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал.

Позднее Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о падении беспилотника на территории Ильского НПЗ. По данным штаба, результате произошедшего никто не пострадал, а инфраструктура завода не была повреждена.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников. К примеру, 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Телеграм-канал Baza тогда писал, что причиной возгорания стала атака беспилотников. 4 мая дроны атаковали краснодарский нефтеперерабатывающий завод.

26 мая атаке подвергся Краснодар. Дроны повредили здания на Морской улице. Телеграм-каналы писали, что целью атаки могла быть вышка сотовой связи, расположенная на той же улице.