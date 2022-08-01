В Косово отложили введение мер, вызвавших возмущение сербов

"Правительство Косово обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова", — говорится в пресс-релизе, опубликованном Альбином Курти в Twitter.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO — Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022

Боррель приветствует решение администрации Косово



Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение администрации Косово отложить до 1 сентября реализацию своего плана по обязательной перерегистрации оформленных в Сербии автомобилей для получения новых номерных знаков, выдаваемых Приштиной.

"Мы ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны", — написал Боррель в своем Twitter, добавив при этом, что открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС и с целью всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией.

Лидеры Косово и Сербии обвиняют друг друга в беспорядках



Вечером в воскресенье сотни этнических сербов припарковали фуры, грузовики с цистернами для перевозки нефтепродуктов и другие тяжелые транспортные средства на дорогах в направлении пропускных пунктов на границе с Сербией "Ярине" и "Брняк", заблокировав движение. Большое количество местных сербов собрались вокруг баррикад с намерением остаться там, сообщил корреспондент агентства AFP.

Премьер Косово Альбин Курти заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, блокирование трассы на границе — спланированная акция.

Как отметил глава косовской администрации, его распоряжение о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, на косовские стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.

Вучич предостерег косоваров на случай нападения



В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что ситуация в Косово никогда не была "более сложной" для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. "Атмосфера накалилась до предела", — указал Вучич, предупредив, что "Сербия победит", если сербы подвергнутся нападению.

Курти обвинил Вучича в разжигании "беспорядков". "Последующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", — написал политик в Facebook.

Миссия НАТО в Косово готова была вмешаться в конфликт с Белградом



Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Об этом организация заявила в воскресенье, 31 июля, в Twitter. "KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой", — указано в сообщении.





Как отметили в KFOR, ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово остается напряженной, однако KFOR ведет постоянный мониторинг и готова вмешаться в рамках резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года. "Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косово", — говорится в сообщении.

До этого обострение ситуации наблюдалось в сентябре 2021 года

В последний раз серьезное обострение ситуации в регионе наблюдалось в сентябре 2021 года, когда сотни этнических сербов устраивали ежедневные акции протеста и блокировали движение на двух пограничных переходах. Их гнев был вызван решением Приштины обязать автоводителей с сербскими регистрационными номерными знаками устанавливать временные номера при въезде в Косово. Те, кто въезжал из Косово в Сербию, должны были делать то же самое.