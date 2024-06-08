В Копенгагене на премьер-министра Дании напал мужчина

Мужчина, напавший на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене вчера вечером, арестован по решению суда на двенадцать дней. Прокурор запрашивал более длительный срок ареста, но суд эту просьбу отклонил.

О нападавшем известно, что он 39-летний поляк. В момент нападения, как утверждается, он был пьян, а также находился под воздействием наркотиков.

В офисе премьер-министра сегодня заявили, что она получила „незначительные ушибы“ в результате нападения и отменила субботние мероприятия.

Нападение произошло на Культорвет, одной из главных площадей в центре датской столицы, в разгар европейской избирательной кампании.