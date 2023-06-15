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Вооруженные силы Украины за неделю контрнаступления пока задействовали лишь 3 из 12 подготовленных бригад.
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
© AFP/Scanpix

Основные же силы ВСУ, прошедшие подготовку к наступлению, по-прежнему находятся в режиме ожидания, цитирует агентство Reuters польского военного аналитика Конрада Музыку, который внимательно следит за ходом войны.

Агентство ссылается на данные аналитиков, согласно которым для проведения контрнаступательной операции в Украине создано 12 бронетанковых бригад, девять из них были подготовлены и оснащены Западом. Бригада обычно насчитывает не менее 3500-4000 человек личного состава. Власти в Киеве также указывали, что подготовлены 8 штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

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Deutsche Welle
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