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Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Константиновке в результате ракетной атаки погибли шесть человек
© AP / Scanpix

"Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля", — написал Ермак в телеграме.

По словам чиновника, российская армия атаковала город из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня "Ураган".

Генштаб вооруженных сил Украины в сводке 2 апреля также сообщил, что российская армия по-прежнему сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ, как утверждает Киев, отбили на этих направлениях более 70 атак.

Минобороны России в сводке 2 апреля сообщило о боевых действиях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Удар по Константиновке ведомство не комментировало.

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Радио Свобода
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