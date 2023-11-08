В Конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

 
Европейская правда
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.

Документ уполномочивает госсекретаря США оказать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.

Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока РФ не уйдет из Украины и не согласится выплатить ей компенсацию.

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Европейская правда
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