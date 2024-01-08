В Конгрессе США достигли соглашение по бюджету на 2024 год

Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США в воскресенье, 7 января, достигли соглашения по бюджету правительства в 2024 году. "Соглашение приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужный шатдаун правительства и защитить важные национальные приоритеты", - заявил президент США Джо Байден.

Соглашение предусматривает верхнюю границу для бюджета в размере 1,6 трлн долларов США (около 1,45 трлн евро), сообщили спикер Палаты представителей, республиканец Майка Джонсона и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Из них около 886 млрд долларов будут направлены на оборонные расходы, а еще 772 млрд долларов пойдут на прочие расходы.