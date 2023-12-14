В Конгрессе решили начать расследование о импичменте Байдена

Члены Палаты представителей Конгресса США в среду, 13 декабря, проголосовали за резолюцию по продолжению расследования в рамках процесса импичмента президента Джо Байдена. Документ, подготовленный профильным комитетом, был поддержан 221 конгрессменом-республиканцем, против принятия проголосовали 212 демократов.

Резолюция предполагает собой формальное начало расследования в рамках процедуры импичмента. По законодательству США, само расследование позволяется проводить и без согласования, по этой причине оно ведется уже в течение нескольких месяцев. Идея провести голосование по резолюции принадлежит спикеру Майку Джонсону, считающему, что утвержденная резолюция добавит процедуре импичмента больший вес.