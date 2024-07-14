В Конгрессе назначили слушания по покушению на Трампа

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в воскресенье, 14 июля, заявил, что его палата проведет полное расследование обстоятельств покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
„Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает знать правду. Мы пригласим директора Секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из министерства внутренней безопасности и ФБР явиться на слушание в наши комитеты как можно скорее“, - написал Читл.
Комитет палаты представителей конгресса по надзору и подотчетности проведет слушания о расследовании покушения 22 июля, сообщил глава комитета, республиканец Джеймс Комер в соцсети Х. На совещание пригласили и руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство занимается охраной бывших и действующих американских лидеров. Как отмечает агентство Reuters, в центре внимания расследования находится вопрос, как стрелявший смог незаметно пробраться на крышу здания, откуда он вел огонь.