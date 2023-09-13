В Конгрессе начали расследование с целью импичмента Байдена

Республиканцы обвиняют Хантера Байдена в том, что в прошлом он использовал положение своего отца на посту вице-президента при президенте Бараке Обаме для ведения бизнеса, в том числе в Украине и Китае. При этом, как отмечает портал Axios, пока неясно, сможет ли Маккарти заручиться поддержкой 218 законодателей нижней палаты для утверждения возможного импичмента Байдена. Некоторые республиканцы в Сенате уже заявили, что не считают достаточными для этого представленные конгрессменами доказательства, отмечает Axios.