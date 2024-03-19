В Конгрессе достигнуто соглашение о финансировании работы госучреждений

Лидеры обеих партий в Конгрессе заявили, что достигли соглашения о финансировании работы госучреждений до конца финансового года, начавшегося в октябре. Теперь, до конца недели, законопроект должен быть принят Палатой представителей и Сенатом, чтобы избежать шатдауна.
Последним камнем преткновения стало финансирование Министерства внутренней безопасности, поскольку резкое увеличение числа мигрантов на американо-мексиканской границе стало центральным вопросом в предвыборной борьбе между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер сообщили о достигнутом соглашении в своих заявлениях, обнародованных утром во вторник.
«Лидеры Сената и Палаты представителей и Белый дом достигли соглашения о завершении подготовки окончательного пакета законопроектов об ассигнованиях на полный год. Комитеты по ассигнованиям Сената и Палаты представителей завершают работу над текстом и отчетами, чтобы Конгресс мог внимательно изучить и рассмотреть их как можно скорее», – сообщается в заявлении Шумера.
«Достигнуто соглашение по ассигнованиям МНБ, что позволит завершить процесс выделения ассигнований на 2024 финансовый год», – отмечается в заявлении Джонсона.
Ожидалось, что пакет покроет около трех четвертей дискреционных правительственных расходов, которые должны составить около 1,66 триллиона долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября.
Пакет содержит финансирование таких сфер государственной деятельности, как вооруженные силы, транспорт, жилищное строительство и продовольственная безопасность.
Президент Джо Байден приветствовал достигнутое соглашение.
«Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о дальнейших действиях в отношении оставшихся законопроектов о финансировании на полный год. Сейчас Палата представителей и Сенат работают над окончательным вариантом пакета, который можно будет быстро вынести на обсуждение, и я немедленно подпишу его», – говорится в заявлении Байдена.