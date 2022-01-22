Глава комитета Палаты представителей США по международным делам Грегори Микс в пятницу, 21 января, внес новый законопроект о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину. В документе перечислены меры, описанные в аналогичном законопроекте, который несколькими днями ранее внес председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес. При этом Микс представил документ на рассмотрение нижней палаты Конгресса, а Менендес - верхней.
В частности, законопроект Микса предусматривает ограничительные меры в отношении газопровода "Северный поток - 2", российской добывающей промышленности и как минимум трех российских финансовых институтов из следующего перечня: "Альфа-банк", "ВТБ", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России", "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк".
Запрет операций с госдолгом РФ
В законопроект заложены санкции в адрес президента РФ Владимира Путина и иных российских лидеров, а также запрет любых операций с российским госдолгом. Кроме того, конгрессмен-демократ предлагает увеличить военную помощь США Украине.
Законопроект может поступить на подпись президенту Джозефу Байдену лишь после одобрения обеими палатами Конгресса.
Конгрессмен Микс: Россия перебрасывает войска к Украине и в Беларусь
Россия продолжает перебрасывать свои войска "как к границе с Украиной, так и в Беларусь", что является "актом агрессии, столь же безрассудным, сколь и тревожным", отметил автор законопроекта. США и их трансатлантические союзники должны отчетливо указать Москве, что "любые действия, представляющие собой вторжение российской армии на суверенную территорию, будут встречены значительными последствиями", добавил Микс.
В последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.
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