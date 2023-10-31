В конце октября самолеты НАТО поднимались в воздух пять раз

23 октября самолеты Отряда воздушной полиции НАТО были подняты в воздух для перехвата одного Ил-20, летевшего с материковой части Российской Федерации в Калининград через международное воздушное пространство. У него не было заранее составленного плана полета, но поддерживалась радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, а бортовой транспондер оставался включенным.
23 октября истребители НАТО перехватили один Ил-78, летевший из Калининграда на материковую часть России через международное воздушное пространство. Предварительно составленного плана полета у него не было, но экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром воздушного движения и не отключал бортовой транспондер.
24 октября истребители воздушной полиции НАТО были подняты в воздух для перехвата одного Ил-20 и двух Су-27, которые вылетели из Калининграда в международное воздушное пространство, а затем обратно. Ил-20 не имел заранее составленного плана полета и не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, хотя бортовой транспондер был включен. Ни один из двух Су-27 не имел планов полета, не поддерживал радиосвязь и не включал бортовые транспондеры.
25 октября самолет воздушной полиции НАТО перехватил один Ил-18, летевший через международное воздушное пространство из материковой части России в Калининград. Полет выполнялся по заранее составленному плану, экипаж включал бортовой транспондер и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.
27 октября истребители НАТО перехватили два самолета: Ил-20 и Ан-72. Ил-20 выполнял рейс из Калининграда на материковую часть России через международное воздушное пространство, без плана полета, с выключенным бортовым транспондером, не поддерживая радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Ан-72 следовал с материковой части России в Калининград без заранее составленного плана полета, с включенным бортовым транспондером и поддерживающим радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.