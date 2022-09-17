В коллаборационизме подозреваются 223 гражданина Украины

Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Среди подозреваемых в коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. Известно об открытии19 таких дел. Они "пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, "встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию".

По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск "передислокацией".