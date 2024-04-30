В Китае слегка замедлился промышленный рост

Темпы промышленного роста в Китае замедлились в апреле 2024 года по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют показатели индекса менеджеров по закупкам (PMI), обнародованные государственным статистическим управлением КНР в понедельник, 30 апреля.

В обрабатывающей промышленности КНР индекс PMI, составлявший в марте 50,8, опустился до 50,4. "Это указывает на то, что динамика роста стремительно развивающегося сектора к началу второго квартала несколько ослабла", - поясняет агентство Reuters.