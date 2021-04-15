Мужчина, известный только по фамилии Хуан, признан виновным в убийстве инвалида и продаже его тела состоятельной семье из города Шаньвэй в провинции Гуандун.

Все началось в 2017 году, когда один из членов этой семьи скончался от рака. Законы провинции запрещают похороны по традиционному обряду, разрешая только кремацию мертвых.

Однако последним желанием умершего были именно похороны. Чтобы провести их, семье нужно было другое тело, которое кремировали бы публично. После этого умершего родственника планировалось тайно захоронить.

Чтобы достать труп, семья обратилась к Хуану.

Найти труп



Как следует из материалов суда, в 2017 году семья предложила Хуану деньги, чтобы он где-то раздобыл труп другого мужчины.

В семье думали, что Хуан достанет уже мертвое тело, однако у него был другой план — чтобы выполнить заказ, он пошел на убийство.

Свою жертву Хуан нашел на улицах города. 36-летний мужчина, страдавший синдромом Дауна, собирал мусор у обочины. Хуан заманил его в автомобиль, напоил до беспамятства и убил.

Тело он поместил в гроб и несколько дней спустя передал семье в обмен на крупную сумму.

Из материалов следует, что Хуан получил 16 300 долларов. Около десятой части этой суммы досталось другому мужчине, помогавшему организовать сделку. Сегодня его уже нет в живых.

Подменить гроб



Гроб с телом убитого Хуаном мужчины кремировали. Семья притворялась, что в гробу лежит их умерший от рака родственник.

Настоящее тело позже тайно похоронили по традиционному обряду.

Однако 36-летнего инвалида объявили пропавшим без вести и начали его поиски, которые продолжались больше двух лет.

Преступление раскрыли в 2019 году. Хуана задержали, а в сентябре 2020-го приговорили к высшей мере наказания с отсрочкой исполнения. Он сразу же подал апелляцию.

Членов семьи, заказавшей Хуану доставку трупа, признали виновными в неуважении к человеческим останкам. К тюремным срокам никого из них не приговорили.

Апелляцию Хуана рассмотрел Высший народный суд провинции Гуандун и в декабре прошлого года отклонил. Приговор с отсрочкой исполнения будет заменен пожизненным заключением, если в течение следующих двух лет Хуан не совершит других преступлений.

История разнеслась по Китаю только на прошлой неделе, после того как местные СМИ опубликовали большой материал, в котором упоминалась семья убитого.

Кампания против похорон



В Китае предпочитают традиционные похороны. Гроб и проведение обряда могут стоить очень дорого. Считается, что пышные похороны — это дань уважения предкам.

Однако правительство ведет активную борьбу с традициями. В некоторых регионах похороны запрещены напрямую, чтобы кладбища не занимали землю.

Один из китайских законов, принятый еще в 1997 году, гласит, что "в густонаселенных регионах со сравнительно малым количеством свободной земли и удобным транспортом должны проводиться кремации".

"Регионы, которые не отвечают этим требованиям, могут проводить похороны", — говорится в законе.

Это не первый случай подмены тел в Китае. В основном такие вещи происходят в сельских районах, где люди сохраняют большую верность традициям.