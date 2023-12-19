В Китае при землетрясении погибли более 100 человек

Как минимум 116 человек погибли в результате землетрясения в центральной части Китая. Такие данные приводят агентство "Синьхуа" и Центральное телевидение страны во вторник, 19 декабря. Так, в провинции Ганьсу число жертв достигло 105 человек, еще 11 погибли в провинции Цинхай.

Нарушена подача воды и электричества

Кроме того, свыше 300 человек получили ранения - 186 в Ганьсу и не менее 140 в Цинхае, указали официальные СМИ. По их данным, в зоне бедствия нарушено водоснабжение, повреждены линии электропередачи, а также объекты транспортной инфраструктуры. Только в провинции Ганьсу повреждены 4782 дома, сообщило местное руководство.

Власти распорядились направить в пострадавшие регионы палатки, складные кровати и одеяла. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции с целью свести к минимуму число жертв.