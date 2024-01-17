В Китае население сокращается второй год подряд

В 2022 году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий. Но тогда убыль была не столь значительной, как в 2023 году - население сократилось лишь на 850 тысяч человек.

На фоне трудной демографической ситуации в КНР в минувшем году снизилась и рождаемость. В 2023 году в КНР родились 9,02 млн детей (в 2022 году - 9,56 млн). В то же время на фоне пандемии COVID-19 выросла и смертность - с 10,41 млн в 2022 году до 11,1 млн в 2023-м.

Снижение рождаемости

Китай уже длительное время страдает от сильного снижения рождаемости и старения населения. Последствия "политики одного ребенка", проводившейся на протяжении многих десятилетий, становятся все ощутимее. Ослабление спорного контроля рождаемости с 2016 года (родителям теперь разрешили иметь до трех детей) лишь на короткое время привело к росту рождаемости.