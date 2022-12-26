Соответствующую информацию впредь будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях, объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Комиссия не уточнила, как часто будет публиковаться такая информация. О причинах этого шага также не сообщается. Ранее Центр по контролю и предотвращению заболеваний заявил, что накануне в континентальной части Китая не было зафиксировано ни единого летального исхода от коронавируса.
В Китае в настоящее время бушует омикрон-вариант коронавируса. Правительство КНР, несмотря на это, отказалось от политики нулевой терпимости к ковиду и отменило строгие правила тестирования населения и ограничения на поездки. Многие китайцы приветствовали этот шаг.
В то же время система здравоохранения страны не справляется с нагрузкой на фоне резкого роста заражений, больницы переполнены, в аптеках не хватает лекарств. Эксперты ожидают дельнейшего ухудшения ситуации в период празднования китайского нового года в январе.
Накануне поступили сообщения о том, что в Китае, по внутренним оценкам, за первые три недели декабря инфицировано, по неофициальным внутренним оценкам, 248 млн человек или 18 процентов населения страны.
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