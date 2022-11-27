В Китае в знак протеста против жестких мер по борьбе с коронавирусом в ночь на воскресенье, 27 ноября, произошли антиправительственные акции протеста. На видеозаписях, выложенных в соцсетях, протестующая молодежь выкрикивает лозунги: "Долой Коммунистическую партию! Долой Си Цзиньпина!" Полиция производила задержания. Агентство dpa отмечает, что столь открытые проявления недовольства в авторитарном Китае - крайне редкое явление.
Непосредственной причиной беспорядков в Шанхае стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в северо-западной части КНР. В результате этого пожара вечером 24 ноября погибли не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Многие жители возмущенно писали в соцсетях, что строгие антикоронавирусные ограничения затруднили борьбу с огнем. Заблокированные из-за локдауна двери квартир мешали людям выбираться на улицу.
Урумчи живет в режиме тотального локдауна уже три месяца. С тех пор в различных районах КНР уже неоднократно происходили акции протеста. В столице Китая Пекине жители целого ряда кварталов разрушили возведенные властями заграждения и потребовали отмены локдауна.
Политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае
В Китае в настоящее время регистрируется максимальное количество заражений коронавирусом с самого начала пандемии. 27 ноября министерство здравоохранения в Пекине четвертый день подряд фиксирует более 39 тысяч новых заражений в сутки. В таких мегаполисах, как Пекин и Гуанчжоу, свобода передвижений сильно ограничена.
В то время как остальной мир уже давно живет с коронавирусом, Китай все еще проводит политику нулевой терпимости к ковиду. Уже при обнаружении нескольких инфицированных блокируются целые кварталы. Лица, контактировавшие с зараженными, отправляются на карантин, инфицированных изолируют в больницах.
Почти через три года после начала пандемии международные границы Китая остаются фактически закрытыми.
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