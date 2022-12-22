"По оценкам эпидемиологов, более 60% китайцев и 10% населения Земли, вероятно, заразятся в течение следующих 90 дней. Вероятность смерти исчисляется миллионами — во множеством числе. Это только начало!" — написал в Twitter американский эпидемиолог китайского происхождения Эрик Фейгл-Динг, опубликовав видео одной из переполненных больниц.
⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022
Китайское правительство не предоставляет официальную статистику по смертности от коронавируса. При этом зарубежные СМИ сообщают, что крематории в китайской столице работают на пределе своих возможностей — сейчас фиксируется в четыре-пять раз больше смертей, чем обычно.
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