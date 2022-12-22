"По оценкам эпидемиологов, более 60% китайцев и 10% населения Земли, вероятно, заразятся в течение следующих 90 дней. Вероятность смерти исчисляется миллионами — во множеством числе. Это только начало!" — написал в Twitter американский эпидемиолог китайского происхождения Эрик Фейгл-Динг, опубликовав видео одной из переполненных больниц.



Китайское правительство не предоставляет официальную статистику по смертности от коронавируса. При этом зарубежные СМИ сообщают, что крематории в китайской столице работают на пределе своих возможностей — сейчас фиксируется в четыре-пять раз больше смертей, чем обычно.

