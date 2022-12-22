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Китайские власти пытались смягчить жесткие антиковидные ограничения, действовавшие в последнее время. Результат оказался плачевным. Количество больных стремительно растет, и медики бьют тревогу: увеличилось и количество смертей.
COVID-19 pandemija.
COVID-19 pandemija.
© Scanpix

"По оценкам эпидемиологов, более 60% китайцев и 10% населения Земли, вероятно, заразятся в течение следующих 90 дней. Вероятность смерти исчисляется миллионами — во множеством числе. Это только начало!" — написал в Twitter американский эпидемиолог китайского происхождения Эрик Фейгл-Динг, опубликовав видео одной из переполненных больниц.


Китайское правительство не предоставляет официальную статистику по смертности от коронавируса. При этом зарубежные СМИ сообщают, что крематории в китайской столице работают на пределе своих возможностей — сейчас фиксируется в четыре-пять раз больше смертей, чем обычно.

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