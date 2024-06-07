2024.06.07 10:10

В Киевской области пожар на предприятии после воздушной атаки РФ

 
Радио Свобода
Война в Украине
Война в Украине
ФОТО: Vyacheslav Madiyevskyy | Zuma Press / Scanpix

Российские войска в ночь на седьмое июня атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

В Киевской области в результате воздушной атаки произошёл пожар на одном из промышленных объектов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко, не уточнив, что это за объект.

Пострадавших, по его словам, нет. Продолжается ликвидация последствий пожара. Других подробностей Кравченко не привел.

Ночью украинские телеграм-каналы сообщали об атаках российских крылатых ракет и дронов по целям в районе города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Из Староконстантинова поступают сообщения о стрельбе ПВО.

Под Староконстантиновом расположен военный аэродром, кроме того, это — железнодорожный узел. Этот район регулярно становится мишенью российских ударов дронами и ракетами.

Атаке ударных беспилотников также подверглась Одесса.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине пять крылатых ракет Х-101/Х-555 и 53 ударных беспилотника типа „Шахед“. Украинские военные сбили все ракеты и 48 дронов над Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областями. Удары наносились по объектам критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

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Радио Свобода
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