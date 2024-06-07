В Киевской области пожар на предприятии после воздушной атаки РФ

В Киевской области в результате воздушной атаки произошёл пожар на одном из промышленных объектов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко, не уточнив, что это за объект.

Пострадавших, по его словам, нет. Продолжается ликвидация последствий пожара. Других подробностей Кравченко не привел.

Ночью украинские телеграм-каналы сообщали об атаках российских крылатых ракет и дронов по целям в районе города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Из Староконстантинова поступают сообщения о стрельбе ПВО.

Под Староконстантиновом расположен военный аэродром, кроме того, это — железнодорожный узел. Этот район регулярно становится мишенью российских ударов дронами и ракетами.