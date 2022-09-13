10 сентября об обнаружении российских учителей в Купянске стало известно "24 каналу" от источника в разведке. Он утверждал, что учителей в городе просто забыли.
Источник "Коммерсанта", близкий к Минпросвещения России утверждает, что в Харьковской области не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности.
Вице-премьер Украины отметила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не считаются непосредственными участниками боевых действий.
Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, также будут судить, но по статье о коллаборационизме, сообщила Верещук.
Она призвала педагогов на оккупированных территориях эвакуироваться и не сотрудничать с российскими военными.
В середине августа в министерстве просвещения России анонсировали переход школ на оккупированных территориях Украины на российские образовательные программы. Тогда власти говорили, что он может занять до пяти лет.
В июне министерство образования Новосибирской области сообщало, что учителей из Новосибирска отправят в оккупированные районы Украины. Ранее студентам Новосибирского педагогического университета и школьным учителям предлагали командировку в Херсонскую и Запорожскую области Украины, чтобы "обеспечить подготовку к учебному году".
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