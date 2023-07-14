В Киеве запретили публичное использование русскоязычных песен

"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Киевсовета Вадим Васильчук.

Он добавил, что мораторий также распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.

В июне 2022 года Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. Запрет распространяется на публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Речь идёт именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.