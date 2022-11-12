В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии

"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - говорится в сообщении в Telegram. По данным компании, помимо столицы, аварийные отключения потребителей состоятся в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.