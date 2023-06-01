Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здания детской поликлиники, двух школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома.

В Днепровском районе пострадали как минимум три человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей.

По данным Генштаба ВСУ, в 18-й за последний месяц атаке на Киев были использованы 10 ракет "Искандер", запущенные из Брянской области России.

Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.