aA
В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному ракетному удару, в результате которого погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали. Об этом сообщают Киевская администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AFP / Scanpix

Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здания детской поликлиники, двух школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома.

В Днепровском районе пострадали как минимум три человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей.

Статьи по теме:
Путин назвал удар по Москве ответом на бомбардировку штаба украинского ГУР  (2)
Ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву беспилотниками: ПВО сбила более 20 дронов

По данным Генштаба ВСУ, в 18-й за последний месяц атаке на Киев были использованы 10 ракет "Искандер", запущенные из Брянской области России.

Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Статьи по теме:

SIPRI: Война в Украине мешает миротворческим миссиям

Напряженные отношения между Россией и Западом в связи с...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Ewelina Dobrowolska

"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег

Некоторые нынешние депутаты во время своей...

Прокуратура после шокирующей информации о возможном насилии священника: значимые обстоятельства не расследовали

Генпрокурор Нида Грунскене одобрила выводы проверки...

Приближается саммит НАТО: Вильнюсское самоуправление информирует об изменениях

Этим летом, 11-12 июля, в Вильнюсе пройдет самое важное и...

В Вильнюсе вступают в силу новые ограничения для электросамокатов

В целях повышения безопасности электросамокатов и...

По случаю Международного дня защиты детей перед российским посольством пройдет митинг

В четверг, по случаю Международного дня защиты детей, в...